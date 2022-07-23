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Украинские военные отбили штурм оккупантов под Северском, - Генштаб

Фото: Украинские военные отбили штурм оккупантов под Северском (Getty Images )
Автор: РБК-Украина

Украинские военные продолжают вести активные боевые действия на всех направлениях линии фронта. Авиация и ракетно-штурмовые подразделения ВСУ мощно бьют по опорным пунктам, складам и скоплениям врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Единственное, на что смогли оккупанты - обстрелять село Николаевка в Черниговской области.

На Слобожанском направлении основные усилия россияне сосредоточили на недопущении продвижения украинских войск в сторону границы на севере и северо-востоке Харьковской области.

На Харьковском направлении захватчики активных действий не вели. Однако осуществляли огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Золочев, Питомник, Борщова, Лесное, Русские и Черкасские Тишки и Мосьпаново.

На Славянском направлении враг обстрелял районы Грушувахи, Долины, Краснополье, Дубравного, Мазанівки, Протопопівки, Чепиля, Большой Комишувахи, Норцівки, Богородичного, Вірнопілля и Карнауховки.

На Краматорском направлении оккупанты осуществляли обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Верхнекаменского, Стародубовки, Пискуновки, Северска, Белогоровки, Григоровки, спорного и выемки.

Штурмовые действия в направлении Верхнекаменского и Северска украинские защитники успешно отбили.

На Бахмутском направлении россияне обстреляли из артиллерии районы Яковлевки, Соледара, Бахмута, Покровского, Бахмутского и Новолуганского, вблизи которого нанесли и авиационные удары.

Захватчики в очередной раз вели штурмовые действия в направлениях Покровского и территории Углегорской ТЭС. Однако ВСУ нанесли врагу потери и заставили его отойти.

На Авдеевском, Новопавловском и запорожском направлениях зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Новобахмутівка, Пески, Угледар, Опытное, Водяное, Пречистівка, Малая Токмачка, Новояковлевка, Успеновка, Орехов, Павловка, Новопіль, Щербаки, Новоандріївка и Малые Щербаки. Также оккупанти атаковали с помощью авиации вблизи Красногоровки и Каменки.

На Южнобугском направлении противник продолжил ведение обороны занятых ранее позиций, сосредоточил усилия на сдерживании контрнаступательных действий Сил обороны Украины. Осуществлял обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, а также танков по линии соприкосновения.

Вне пунктов базирования находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Украинская штурмовая и армейская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения успешно продолжают наносить удары по вражеским опорным пунктам, складам и скоплениям сил оккупантов на определенных направлениях.

Напомним, украинские защитники каждый день уничтожают российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 39 тысяч единиц личного состава врага.

В то же время благодаря искусным действиям наших воинов от 24 февраля было сожжено или подбито огромное количество техники противника, говорится о самолетах, вертолетах, танках, бронированных машинах и морских судах.

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