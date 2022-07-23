Українські військові відбили штурм окупантів під Сіверськом, - Генштаб

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Єдине, на що спромоглися окупанти - обстріляти село Миколаївка у Чернігівській області.

На Слобожанському напрямку основні зусилля росіяни зосередили на недопущенні просування українських військ у бік державного кордону на півночі та північному сході Харківської області.

На Харківському напрямку загарбники активних дій не вели. Однак здійснювали вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Золочів, Питомник, Борщова, Лісне, Руські та Черкаські Тишки та Мосьпанове.

На Слов’янському напрямку ворог обстріляв райони Грушувахи, Долини, Краснопілля, Дібровного, Мазанівки, Протопопівки, Чепіля, Великої Комишувахи, Норцівки, Богородичного, Вірнопілля та Карнаухівки.

На Краматорському напрямку окупанти здійсьнювали обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Верхньокамʼянського, Стародубівки, Пискунівки, Сіверська, Білогорівки, Григорівки, Спірного та Виїмки.

Штурмові дії у напрямку Верхньокам'янського та Сіверська українські захисники успішно відбили.

На Бахмутському напрямку росіяни обстріляли із артилерії райони Яковлівки, Соледара, Бахмута, Покровського, Бахмутського та Новолуганського, поблизу якого завдали й авіаційних ударів.

Загарбники вкотре вели штурмові дії у напрямках Покровського та території Вуглегірської ТЕС. Однак ЗСУ завдали ворогу втрат і змусили його відійти.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Новобахмутівка, Піски, Вугледар, Опитне, Водяне, Пречистівка, Мала Токмачка, Новояковлівка, Успенівка, Оріхів, Павлівка, Новопіль, Щербаки, Новоандріївка та Малі Щербаки. Також окупанти атакували за допомогою авіації поблизу Красногорівки та Кам’янки.

На Південнобузькому напрямку противник продовжив ведення оборони зайнятих раніше позицій, зосередив зусилля на стримуванні контрнаступальних дій Сил оборони України. Здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії, а також танків по лінії зіткнення.

Поза пунктами базування перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Українська штурмова і армійська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи успішно продовжують завдавати ударів по ворожих опорних пунктах, складах і скупченнях сил окупантів на визначених напрямках.