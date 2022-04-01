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Украинские военные освободили от захватчиков Бучу

Фото: украинские военные освободили от захватчиков Бучу (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские защитники полностью освободили Бучу от российских захватчиков. 31 марта войдет в историю города, как день освобождения от оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Бучанского городского совета.

"31 марта войдет в историю нашего населенного пункта, всей территориальной громады, как день освобождения от российских орков, от российских оккупантов нашими Вооруженными Силами Украины, наших населенных пунктов. Поэтому сегодня констатирую, что этот день радостный и большая победа", - заявил Бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Война России против Украины длится тридцать семь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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