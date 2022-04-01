Українські військові звільнили від загарбників Бучу

Українські захисники повністю звільнили Бучу від російських загарбників. 31 березня увійде в історію міста, як день звільнення від окупантів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Бучанської міської ради.
"31 березня ввійде в історію нашого населеного пункту, всієї територіальної громади, як день звільнення від російських орків, від російських окупантів нашими Збройними Силами України, наших населених пунктів. Тож сьогодні константую, що цей день є радісний і велика перемога", - заявив Бучанський міський голова Анатолій Федорук.
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