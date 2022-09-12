Украинские военные освободили Богородичное Донецкой области (видео)

Украинские военные освободили село Богородичное Донецкой области. В Донецкой ОВА показали масштабы разрушений, которые вызвали российские обстрелы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОВА.
Ранее стало известно, что сегодня бойцы Вооруженных сил Украины зашли в Святогорск Донецкой области. В городе и вокруг него продолжается зачистка от оккупантов.
Также ранее сообщалось, что украинские военные в сентябре деоккупировали уже около 40 населенных пунктов в Харьковской области и в нескольких местах вышли на границу с РФ.
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