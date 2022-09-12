Українські військові звільнили Богородичне Донецької області (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Донецької ОВА.

Судячи з опублікованого відео, через тривалі обстріли населеного пункту в Слов'янському районі російськими військами в селі майже не залишилося цілих будівель. Істотно пошкоджені, або зруйновані адміністративні та промислові будівлі, також сильно постраждали житлові будинки і церкви.

Раніше стало відомо, що сьогодні бійці Збройних сил України зайшли в Святогірськ Донецької області. У місті та навколо нього триває зачистка від окупантів.

Також раніше повідомлялося, що українські військові у вересні деокупували вже близько 40 населених пунктів у Харківській області і в декількох місцях вийшли на кордон з РФ.

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