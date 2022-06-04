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Украинские военные надеялись, что Россия начнет наступление с Донбасса, - бригадный генерал

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Украина, Суббота 04 июня 2022 13:42
Украинские военные надеялись, что Россия начнет наступление с Донбасса, - бригадный генерал Фото: ВСУ надеялись, что враг начнет наступление с Донбасса (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские войска до последнего надеялись, что Россия пойдет в наступление через Донбасс. Однако ВСУ были готовы встречать врага и на севере Украины.

Об этом заявил бригадный генерал Дмитрий Красильников, командир ОТУ "Север", сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Украинские защитники считали, что Россия может начать штурм из восточных областей, привлекая подразделения боевиков "ЛДНР", добровольцев и наемников при поддержке РСЗО дальнего действия и авиации.

"Мы все же думали и, можно сказать, надеялись, что противник начнет свои активные боевые действия с оккупированной части территории Луганской и Донецкой областей... До конца мы верили, что наш враг к широкомасштабной агрессии по всем фронтам, всем линиям не зайдет. Мы надеялись на лучшее, но готовились к худшему", - сказал генерал.

Однако Красильников добавил, что подразделения ОК "Север" были готовы к боевым действиям, а наступление врага не было неожиданностью.

"То есть первый удар, который пришелся по районам отвода оказался неудачным для противника и мы сохранили нашу основную боевую мощь... и это позволило нам нанести в ходе дальнейших действий серьезных потерь противнику", - заявил военный.

Напомним, российские оккупационные войска планируют возобновить наступление на Славянском направлении. Для этого враг собрал 20 БТГ.

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