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Українські військові сподівалися, що Росія почне наступ з Донбасу, - бригадний генерал

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Україна, Субота 04 червня 2022 13:42
Українські військові сподівалися, що Росія почне наступ з Донбасу, - бригадний генерал Фото: ЗСУ сподівалися, що ворог почне наступ з Донбасу (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські війська до останнього сподівалися, що Росія піде в наступ через Донбас. Проте ЗСУ були готові зустрічати ворога і на півночі України.

Про це заявив бригадний генерал Дмитро Красильников, командир ОТУ "Північ", повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Українські захисники вважали, що Росія може почати штурм зі східних областей, залучаючи підрозділи бойовиків "ЛДНР", добровольців та найманців при підтримці РСЗВ дальньої дії та авіації.

"Ми все ж таки думали і, можна сказати, сподівалися, що противник розпочне свої активні бойові дії з окупованої території частини Луганської і Донецької областей... До кінця ми вірили, що наш ворог до широкомасштабної агресії по всіх фронтах, всіх лініях не зайде. Ми сподівалися на краще, але готувалися до найгіршого", - сказав генерал.

Проте Красильников додав, що підрозділи ОК "Північ" були готові до бойових дій, а наступ ворога не був несподіванкою.

"Тобто перший удар, який прийшовся по районах відведення виявився невдалим для противника і ми зберегли основну нашу бойову могутність… і це дозволило нам завдати в ході подальших дій серйозних втрат противнику", - заявив військовий.

Нагадаємо, російські окупаційні війська планують поновити наступ на Слов’янському напрямку. Для цього ворог зібрав 20 БТГ.

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