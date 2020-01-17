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Украинские военные начнут минирование Азовского моря

Новости » Общество     17.01.2020 - 18:28
Украинские военные начнут минирование Азовского моря
Иллюстративное фото (facebook.com/pressjfo.news)

Военные уже отработали алгоритм действий по загрузке мин на корабль

Украинские военные начнут минирование десантно-опасного участка Азовского моря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что корабельно-катерный состав тактической группы "Тритон" отработал алгоритм действий расчетов по загрузке морских донных мин на корабль, а экипаж малого бронированного артиллерийского катера "Лубны" отработал практическую загрузку морских донных мин на корабль, закрепления их палубе и приведение боевой части мин в готовность.

"Уже вскоре для корабельно-катерной группы будет спланирован выход в море для установления минных полей вдоль десантно-опасного участка побережья Азовского моря", - сообщили в ООС.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская делегация пожаловалась в Международную морскую организацию (ММО) в связи с незаконным расширением Россией действия радиостанции НАВТЕКС-Новороссийск на Азовское море

Также РБК-Украина писало, что в конце ноября Вооруженные Силы Украины начали подготовку водолазов к разминированию на Донбассе. Водолазы приступят к разминированию после окончания боевых действий на Донбассе. В частности, будут искать взрывчатку в прифронтовых водоемах.

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Новости Украины минированиеАзовское мореООС
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