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В Азовском море зафиксированы очередные провокации России

Новости » Происшествия    26.07.2019 - 09:59
В Азовском море зафиксированы очередные провокации России

Украинские катера освещают лучом зеленого цвета

В течение двух суток с направления, где распознанный один из кораблей береговой охраны ФСБ РФ, что держится на определенном расстоянии, с наступлением темноты, происходит освещение катеров морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого цвета. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-центр операции Объединенных сил.

Сообщается, что такие действия РФ наблюдаются примерно в одинаковые временные периоды, после 21.00.

"С направления, где распознанный один из кораблей Береговой охраны ФСБ РФ, что держится на определенном расстоянии, с наступлением темноты, происходит освещение катеров Морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого цвета. Так называемые сеансы освещение длятся по несколько минут", - говорится в сообщении.

В тот самый момент, в ООС отмечают, что вред здоровью экипажей и выход из строя технических средств после воздействия луча не зафиксировано.

"Однако, принимая во внимание, что подобные явления имели место на линии разграничения на суше, приняты соответствующие меры по защите жизни и здоровью персонала. По данному факту сообщено территориальные подразделения военной прокуратуры, Национальной полиции и СБУ", - добавили в ООС.

Напомним, вчера сотрудники СБУ совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в 2018 году.

Однако, позже стало известно, что экипаж российского танкера, задержанного в порту Измаила (Одесская область), Украина вернула в Российскую Федерацию.

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