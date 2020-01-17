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Українські військові почнуть мінування Азовського моря

Новини » Суспільство     17.01.2020 - 18:28
Українські військові почнуть мінування Азовського моря
Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo.news)

Військові вже відпрацювали алгоритм дій по завантаженню хв на корабель

Українські військові почнуть мінування десантно-небезпечної ділянки Азовського моря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення операції Об'єднаних сил в Facebook.

Повідомляється, що корабельно-катерного складу тактичної групи "Тритон" відпрацював алгоритм дій розрахунків завантаження морських донних мін на корабель, а екіпаж малого броньованого артилерійського катера "Лубни" відпрацював практичне завантаження морських донних мін на корабель, закріплення їх палубі і приведення бойової частини хв у готовність.

"Вже незабаром для корабельно-катерній групи буде спланований вихід у море для встановлення мінних полів вздовж десантно-небезпечної ділянки узбережжя Азовського моря", - повідомили в ООС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська делегація поскаржилася Міжнародної морської організації (ММО) у зв'язку з незаконним розширенням Росією дії радіостанції НАВТЕКС-Новоросійськ на Азовське море

Також РБК-Україна писало, що в кінці листопада Збройні Сили України розпочали підготовку водолазів до розмінування на Донбасі. Водолази приступили до розмінування після закінчення бойових дій на Донбасі. Зокрема, будуть шукати вибухівку в прифронтових водоймах.

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