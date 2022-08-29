Украинские военные начали бои за Херсон

"Официально. Начались бои за город Херсон!",- написал он.

Фото: сообщение заместителя начальника Одесской районной Военной администрации Алексея Мацулевича (t.me/matsulevichalex)

За словами начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, враг достаточно давно подтягивал свои силы и собирал свои резервы.

"Но наши предыдущие мероприятия, то что мы назвали огневым контролем над логистикой врага - дали свои результаты: уничтожены склады с боезапасом, уничтожены сосредоточения военной техники, уничтожены установки противовоздушной обороны - это все безусловно ослабило врага, но мы не питаем пустых надежд, понимая что враг достаточно мощный и даже то что он где-то имеет моральную дестабилизацию в своих войсках, может быть использовано нами в нашу пользу, а ведь расслабляться еще рано", - заявила Гуменюк.

Гуменюк отметила, что все информация о боевых действиях должна находиться в тишине.

"Новость есть, она всех вдохновила, дальше надо набраться терпения и понять правила и последовательность действий воинских подразделений", - добавила Гуменюк.

Обновлено. Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что

бои происходят не только в одном направлении, а по всей линии фронта.

"Это абсолютно логичное начало деоккупации после подготовительных действий, проводимых нашими ВСУ в последний месяц. Совершенно последовательное начало как раз контрнаступательных действий и деоккупации Херсонской области", - заявил он в эфире телемарафона.

Хлань подчеркнул, что транспортные маршруты и мосты, через которые оккупанты опрокидывали технику и боекомплекты на сегодняшний день не проездные.

"Оккупанты не могут ничего опрокидывать. Мы все ждем хороших новостей - деоккупации Херсона и Херсонской области", - резюмировал он.