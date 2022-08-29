Українські військові почали бої за Херсон

"Офіційно. Почалися бої за місто Херсон!", - написав він.

Фото: повідомлення заступника начальника Одеської районної Військової адміністрації Олексія Мацулевича (t.me/matsulevichalex)

За словами начальниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, ворог досить давно підтягував свої сили й збирав свої резерви.

"Але наші попередні заходи, те що ми назвали вогневий контроль над логістикою ворога - дали свої результати: знищені склади з боєзапасом, знищені зосередження військової техніки, знищення установок протиповітряної оборони - це все безумовно послабило ворога, але ми не плекаємо пустих надій, розуміючи що ворог досить потужний і навіть те що він десь має моральну дестабілізацію в своїх військах, може бути використана нами на нашу користь, але ж розслаблятися ще зарано", - заявила Гуменюк.

Гуменюк зауважила, що усі інформація щодо бойових дій повинна знаходитись в тиші.

"Новина є, вона всіх надихнула, далі треба набратися терпіння і зрозуміти правила і послідовність дій військових підрозділів", - додала Гуменюк.

Оновлено. Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що

бої відбуваються не тільки в одному напрямку, а по всій лінії фронту.

"Це абсолютно логічний початок деокупації після підготовчих дій, що проводяться нашими ЗСУ в останній місяць. Цілком послідовний початок якраз контрнаступних дій та деокупації Херсонської області", - заявив він в ефірі телемарафону.

Хлань підкреслив, що транспортні маршрути та мости, через які окупанти перекидали техніку та боєкомплекти на сьогодні не проїзні.

"Окупанти не можуть нічого перекидати. Ми всі чекаємо на добрі новини - деокупації Херсона та Херсонської області", - резюмував він.