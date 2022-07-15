Українські військові з початку війни ліквідували 38 тисяч окупантів
Фото: українські військові з початку війни ліквідували 38 тисяч окупантів (Getty Images)
На території України за минулу добу було ліквідовано близько 130 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення ліквідовано 38 тисяч військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Краматорському напрямку.
Загальні бойові втрати Росії на 15 липня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 38 000 (+130) осіб ліквідовано;
- танків - 1672 (+5);
- бойових броньованих машин - 3866 (+14);
- артилерійських систем - 842 (+2);
- РСЗВ - 247 (+0) ;
- засоби ППО - 109 (+0);
- літаків - 220 (+1);
- вертольотів - 188 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 681 (+0);
- крилаті ракети - 155 (+0);
- кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2731 (+11);
- спеціальної техніки - 67 (+0).
Нагадаємо, напередодні авіація ЗСУ на півдні завдала чотири удари по скупченнях живої сили і техніки Росії.
Крім того, окупанти активізували бойову авіацію на півдні України. Зокрема, ворог атакував наземні ЗСУ під Херсоном та острів Зміїний.
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