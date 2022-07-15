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Українські військові з початку війни ліквідували 38 тисяч окупантів

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П'ятниця 15 липня 2022 09:17
Українські військові з початку війни ліквідували 38 тисяч окупантів Фото: українські військові з початку війни ліквідували 38 тисяч окупантів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На території України за минулу добу було ліквідовано близько 130 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення ліквідовано 38 тисяч військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Краматорському напрямку.

Загальні бойові втрати Росії на 15 липня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 38 000 (+130) осіб ліквідовано;
  • танків - 1672 (+5);
  • бойових броньованих машин - 3866 (+14);
  • артилерійських систем - 842 (+2);
  • РСЗВ - 247 (+0) ;
  • засоби ППО - 109 (+0);
  • літаків - 220 (+1);
  • вертольотів - 188 (+0);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 681 (+0);
  • крилаті ракети - 155 (+0);
  • кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2731 (+11);
  • спеціальної техніки - 67 (+0).

Нагадаємо, напередодні авіація ЗСУ на півдні завдала чотири удари по скупченнях живої сили і техніки Росії.

Крім того, окупанти активізували бойову авіацію на півдні України. Зокрема, ворог атакував наземні ЗСУ під Херсоном та острів Зміїний.

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