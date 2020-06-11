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Украинские военные могут перейти в ЧВК из-за лучших финансовых условий, - эксперт

Новости » Политика     11.06.2020 - 10:28
Украинские военные могут перейти в ЧВК из-за лучших финансовых условий, - эксперт
Фото: военные (РБК-Украина)

ВСУ нужно думать над тем, как удержать кадры

Из-за хороших финансовых условий, которые могут предложить частные военные компании, военные Вооруженных сил могут перейти в ЧВК. Чиновникам ВСУ нужно думать над тем, как удержать кадры.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Солдаты фортуны: кто и зачем хочет создать в Украине частные военные компании".

В комментарии изданию военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании " Defense Express Сергей Згурец рассказал, что хорошие условия в ЧВК могут стать соблазном для военных ВСУ.

По его словам, это будет угроза для армии, потому что так будут идти хорошие военные кадры.

"Давно надо было уже думать о том, как удерживать кадры в ВСУ. ЧВК добавят определенной степени конкурентности, чтобы наши чиновники высокого уровня задумались, что делать с Вооруженными силами, потому что у нас начинает "вымываться" боевой дух армии, за то, что люди с достаточным опытом начинают оставлять войска", - пояснил он.

Напомним, украинские частные военные компании могут использовать только в прямых конфликтах на территории воюющих стран.

Отметим, что в составе российских и западных частных военных компаний (ЧВК) воюют сотни украинцев.

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Автор: Анастасия Рокитна

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