Украинские военные могут перейти в ЧВК из-за лучших финансовых условий, - эксперт

ВСУ нужно думать над тем, как удержать кадры
Из-за хороших финансовых условий, которые могут предложить частные военные компании, военные Вооруженных сил могут перейти в ЧВК. Чиновникам ВСУ нужно думать над тем, как удержать кадры.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Солдаты фортуны: кто и зачем хочет создать в Украине частные военные компании".
В комментарии изданию военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании " Defense Express Сергей Згурец рассказал, что хорошие условия в ЧВК могут стать соблазном для военных ВСУ.
По его словам, это будет угроза для армии, потому что так будут идти хорошие военные кадры.
"Давно надо было уже думать о том, как удерживать кадры в ВСУ. ЧВК добавят определенной степени конкурентности, чтобы наши чиновники высокого уровня задумались, что делать с Вооруженными силами, потому что у нас начинает "вымываться" боевой дух армии, за то, что люди с достаточным опытом начинают оставлять войска", - пояснил он.
Напомним, украинские частные военные компании могут использовать только в прямых конфликтах на территории воюющих стран.
Отметим, что в составе российских и западных частных военных компаний (ЧВК) воюют сотни украинцев.
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Автор: Анастасия Рокитна