Українські військові можуть перейти в ПВК через кращі фінансові умови, - експерт

Фото: військові (РБК-Україна)

ЗСУ потрібно думати над тим, як утримати кадри

Через хороші фінансові умови, які можуть запропонувати приватні військові компанії, військові Збройних сил можуть перейти в ПВК. Посадовцям ЗСУ потрібно думати над тим, як утримати кадри.

Про це говориться в матеріалі РБК-Україна "Солдати фортуни: хто і навіщо хоче створити в Україні приватні військові компанії".

У коментарі виданню військовий експерт, директор інформаційно-консалтингової компанії " Defense Express Сергій Згурець розповів, що гарні умови в ПВК можуть стати спокусою для військових ВСУ.

За його словами, це буде загроза для армії, бо так будуть йти хороші військові кадри.

"Давно треба було вже думати про те, як утримувати кадри в ЗСУ. ПВК додасть певного ступеня конкурентності, щоб наші чиновники високого рівня задумалися, що робити зі Збройними силами, тому що у нас починає "вимиватися" бойовий дух армії, через те, що люди з достатнім досвідом починають залишати війська", - пояснив він.

Нагадаємо, українські приватні військові компанії можуть використовувати тільки у прямих конфліктах на територіїї воюючих країн.

Зазначимо, у складі російських та західних приватних військових компаній (ПВК) воюють сотні українців.

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Автор: Анастасия Рокитна