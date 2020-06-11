ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українські військові можуть перейти в ПВК через кращі фінансові умови, - експерт

Новини » Політика     11.06.2020 - 10:28
Українські військові можуть перейти в ПВК через кращі фінансові умови, - експерт
Фото: військові (РБК-Україна)

ЗСУ потрібно думати над тим, як утримати кадри

Через хороші фінансові умови, які можуть запропонувати приватні військові компанії, військові Збройних сил можуть перейти в ПВК. Посадовцям ЗСУ потрібно думати над тим, як утримати кадри.

Про це говориться в матеріалі РБК-Україна "Солдати фортуни: хто і навіщо хоче створити в Україні приватні військові компанії".

У коментарі виданню військовий експерт, директор інформаційно-консалтингової компанії " Defense Express Сергій Згурець розповів, що гарні умови в ПВК можуть стати спокусою для військових ВСУ.

За його словами, це буде загроза для армії, бо так будуть йти хороші військові кадри.

"Давно треба було вже думати про те, як утримувати кадри в ЗСУ. ПВК додасть певного ступеня конкурентності, щоб наші чиновники високого рівня задумалися, що робити зі Збройними силами, тому що у нас починає "вимиватися" бойовий дух армії, через те, що люди з достатнім досвідом починають залишати війська", - пояснив він.

Нагадаємо, українські приватні військові компанії можуть використовувати тільки у прямих конфліктах на територіїї воюючих країн.

Зазначимо, у складі російських та західних приватних військових компаній (ПВК) воюють сотні українців.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України ПВК Вагнера
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся