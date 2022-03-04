UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинские военные могут давать отпор оккупанту его же техникой и оружием, - Арахамия

Автор: Мария Кучерявец

Украинские защитники могут использовать технику и оружие врага для придания ему отпора. После победы над оккупантами все "трофеи" будут легализованы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

"Защитники Украины могут использовать трофейную технику и вооружение для отпора окупанту.В этом вопросе наше государство занимает однозначную позицию: техника и вооружение, добытые в бою, или были заброшены агрессором, на период военного положения могут использоваться и должны привлекаться нашими силами обороны для защиты нашей территории и граждан", - написал Арахамия.

По его словам, после победы в войне, вся "трофейная" техника и вооружение, будут соответствующим образом учтены и легализованы.

"А сейчас они должны быть немедленно применены для обороны!"- добавил Арахамия.

Отметим, при этом гражданских предупреждают, что российские оккупанты могут миновать военную технику, которую бросают на дорогах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныДавид АрахамияВойска РФВойна России против Украины