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Українські військові можуть давати відсіч окупанту його ж технікою та зброєю, - Арахамія

Автор: Марія Кучерявець

Українські захисники можуть використовувати техніку та зброю ворога для надання йому відсічі. Після перемоги над окупантами всі "трофеї" будуть легалізовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

"Захисники України можуть використовувати трофейну техніку та озброєння для відсічі окупанту.В цьому питанні наша держава займає однозначну позицію: техніка і озброєння, здобуті в бою, або які були покинуті агресором, на період воєнного стану можуть використовуватися і повинні залучатися нашими силами оборони для захисту нашої території і громадян", - написав Арахамія.

За його словами, після перемоги у війні, уся "трофейна" техніка і озброєння, будуть відповідним чином обліковані і легалізовані.

"А зараз вони мають бути негайно застосовані для оборони!" - додав Арахамія.

Зазначимо, прі цьому цивільних попереджають, що російські окупанти можуть мінувати військову техніку, яку кидають на дорогах.

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