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Украинские военные ликвидировали заместителя начальника штаба разведки России

Автор: Сергей Пышкин

Украинские защитники ликвидировали очередную "элиту" российского оккупанта. На этот же раз заместителя начальника штаба по разведке Бурлакова Андрея Петровича.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Антона Геращенко, советника министра внутренних дел Украины.

"Уничтожен еще один "элитный" российский оккупант: заместитель начальника штаба по разведке-начальник разведки полка майор Бурлаков Андрей Петрович", - пишет Геращенко.

Фото: заместитель начальника штаба по разведке Бурлаков Андрей Петрович (t.me/Pravda_Gerashchenko)

Война России против Украины продолжается шестнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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