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Українські військові ліквідували заступника начальника штабу розвідки Росії

Автор: Сергій Пишкін

Українські захисники ліквідували чергову "еліту" російського окупанта. Цього ж разу заступника начальника штабу з розвідки Бурлакова Андрія Петровича.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Антона Геращенка, радника Міністра Внутрішніх Справ України.

"Знищено ще одного "елітного" російського окупанта: заступника начальника штабу з розвідки – начальника розвідки полку майора Бурлакова Андрія Петровича",- пише Геращенко.

Фото: заступник начальника штабу з розвідки Бурлаков Андрій Петрович (t.me/Pravda_Gerashchenko)

Війна Росії проти України триває шістнадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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