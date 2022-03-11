Украинские военные ликвидировали заместителя начальника штаба разведки России

Украинские защитники ликвидировали очередную "элиту" российского оккупанта. На этот же раз заместителя начальника штаба по разведке Бурлакова Андрея Петровича.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Антона Геращенко, советника министра внутренних дел Украины.

"Уничтожен еще один "элитный" российский оккупант: заместитель начальника штаба по разведке-начальник разведки полка майор Бурлаков Андрей Петрович", - пишет Геращенко.

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