ru ua
Пт, 11 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинские военные ликвидировали заместителя начальника штаба разведки России

Новина українською →
Пятница 11 марта 2022 15:43
Украинские военные ликвидировали заместителя начальника штаба разведки России Фото: украинские военные ликвидировали заместителя начальника штаба разведки России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские защитники ликвидировали очередную "элиту" российского оккупанта. На этот же раз заместителя начальника штаба по разведке Бурлакова Андрея Петровича.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Антона Геращенко, советника министра внутренних дел Украины.

"Уничтожен еще один "элитный" российский оккупант: заместитель начальника штаба по разведке-начальник разведки полка майор Бурлаков Андрей Петрович", - пишет Геращенко.

Фото: заместитель начальника штаба по разведке Бурлаков Андрей Петрович (t.me/Pravda_Gerashchenko)

Война России против Украины продолжается шестнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина
NEWS
Российская авиация нанесла удар по Беларуси
Российская авиация нанесла удар по Беларуси
DAILY
Главный раввин Киева и Украины Моше Асман: Украинских евреев не надо ни от кого "освобождать"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Главный раввин Киева и Украины Моше Асман: Украинских евреев не надо ни от кого "освобождать"