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Українські військові ліквідували заступника начальника штабу розвідки Росії

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П'ятниця 11 березня 2022 15:43
Українські військові ліквідували заступника начальника штабу розвідки Росії Фото: українські військові ліквідували заступника начальника штабу розвідки Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські захисники ліквідували чергову "еліту" російського окупанта. Цього ж разу заступника начальника штабу з розвідки Бурлакова Андрія Петровича.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Антона Геращенка, радника Міністра Внутрішніх Справ України.

"Знищено ще одного "елітного" російського окупанта: заступника начальника штабу з розвідки – начальника розвідки полку майора Бурлакова Андрія Петровича",- пише Геращенко.

Фото: заступник начальника штабу з розвідки Бурлаков Андрій Петрович (t.me/Pravda_Gerashchenko)

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