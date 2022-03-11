Українські військові ліквідували заступника начальника штабу розвідки Росії

Українські захисники ліквідували чергову "еліту" російського окупанта. Цього ж разу заступника начальника штабу з розвідки Бурлакова Андрія Петровича.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Антона Геращенка, радника Міністра Внутрішніх Справ України.

"Знищено ще одного "елітного" російського окупанта: заступника начальника штабу з розвідки – начальника розвідки полку майора Бурлакова Андрія Петровича",- пише Геращенко.

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