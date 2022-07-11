Украинские военные ликвидировали трех российских командиров
Фото: украинские военные ликвидировали трех российских командиров (Getty Images)
Вооруженные силы Украины ликвидировали еще трех представителей командования российских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Facebook.
Так, были ликвидированы:
- заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Вооруженных сил России, полковник Кенс Сергей Николаевич;
- заместитель по тылу командира 106-й дивизии полковник Сергей Игоревич Кузьминов;
- начальник штаба - заместитель командира отряда 16 отдельной бригады специального назначения майор Семенов Дмитрий Владимирович.
В Страткоме добавили, что российские командиры "сделали шаг доброй воли" - денацифицировались и демилитаризовались.
Иллюстрация - Стратком ВСУ
Напомним, ВСУ с помощью HIMARS могли уничтожить российского генерала под Херсоном.
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