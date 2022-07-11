Українські військові ліквідували трьох російських командирів
Фото: українські військові ліквідували трьох російських командирів (Getty Images)
Збройні сили України ліквідували ще трьох представників командування російських військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Facebook.
Так, були ліквідовані:
- заступник командира 20-ї гвардійської мотострілкової дивізії Збройних сил Росії, полковник Кенс Сергій Миколайович;
- заступник по тилу командира 106-ї дивізії полковник Сергій Ігорович Кузьмінов;
- начальник штабу - заступник командира загону 16 окремої бригади спеціального призначення майор Семенов Дмитро Володимирович.
У Страткомі додали, що російські командири "зробили крок доброї волі" - денацифікувалися і демілітаризувалися.
Ілюстрація - Стратком ЗСУ
Нагадаємо, ЗСУ за допомогою HIMARS могли знищити російського генерала під Херсоном.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.