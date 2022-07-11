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Українські військові ліквідували трьох російських командирів

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Понеділок 11 липня 2022 21:59
Українські військові ліквідували трьох російських командирів Фото: українські військові ліквідували трьох російських командирів (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Збройні сили України ліквідували ще трьох представників командування російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Facebook.

Так, були ліквідовані:

  • заступник командира 20-ї гвардійської мотострілкової дивізії Збройних сил Росії, полковник Кенс Сергій Миколайович;
  • заступник по тилу командира 106-ї дивізії полковник Сергій Ігорович Кузьмінов;
  • начальник штабу - заступник командира загону 16 окремої бригади спеціального призначення майор Семенов Дмитро Володимирович.

У Страткомі додали, що російські командири "зробили крок доброї волі" - денацифікувалися і демілітаризувалися.

Українські військові ліквідували трьох російських командирівІлюстрація - Стратком ЗСУ

Нагадаємо, ЗСУ за допомогою HIMARS могли знищити російського генерала під Херсоном.

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Збройні сили України Війна Росії проти України
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