Украинские военные ликвидировали российского пропагандиста

Украинские бойцы ликвидировали российского полковника, пропагандиста Сергея Постнова. Он погиб в ночь с 13 на 14 июня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ветеранов центрального аппарата отдела внутренних дел России.

Как отмечает пресс-служба, Постнов погиб "во время выполнения воинского долга", однако детали его смерти не уточняются.

Добавляется, что пропагандист работал корреспондентом и редактором газеты "Зоркий часовой". После этого он работал в редакции военного журнала "На боевом посту", после чего перешел в отдел Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации Росгвардии.

Известно, что Постнов сопровождал российских военных в Гостомеле Киевской области, а также в Харьковской и Луганской областях.