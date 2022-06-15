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Українській військові ліквідували російського пропагандиста

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Середа 15 червня 2022 11:32
Українській військові ліквідували російського пропагандиста Фото: українській військові ліквідували російського пропагандиста (veteran.caovd.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Українські бійці ліквідували російського полковника, пропагандиста Сергія Постнова. Він загинув у ніч із 13 на 14 червня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ради ветеранів центрального апарату відділу внутрішніх справ Росії.

Як відзначає пресслужба, Постнов загинув під час "виконання військового обов’язку", однак деталі його смерті не уточнюються.

Додається, що пропагандист працював кореспондентом й редактором газети "Зоркий часовой". Після цього він працював у редакції військового журналу "На боевом посту" після чого перейшов до відділу департаменту із взаємодії із засобами масової інформації Росгвардії.

Відомо, що Постнов супроводжував російських військових у Гостомелі Київської області, а також в Харківській та Луганській областях.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про втрати Росії у війні проти України станом на ранок 15 червня.

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