Украинские военные ликвидировали российских оккупантов с базы в Абхазии

Украинские воины уничтожили оккупантов с 7 военной базы. Сообщается, что она дислоцируется на территории самопровозглашенной "абхазской республики".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".
В ВСУ заявили, что очередная партия захватчиков присоединилась к 17-тысячной очереди на "адские развлечения". Отмечается, что все получат свои "купоны со скидкой от ВСУ".
"Там уже ждут кадыровцы, крымские предатели и еще много рашистского хлама", - говорится в сообщении.
Также у России возникли большие кадровые проблемы, поэтому они стягивают в Украину наемников. К тому же сами россияне массово пишут рапорты на увольнение из рядов армии оккупанта.
Ранее мы сообщали, что ВСУ вернули контроль над тремя селами в Херсонской области.
Также мы писали, что ВСУ в зоне ООС за сутки отбили 5 вражеских атак и уничтожили 56 единиц военной техники.
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