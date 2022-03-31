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Украинские военные ликвидировали российских оккупантов с базы в Абхазии

В Украине ликвидировали российских оккупантов с базы в Абхазии (facebook.com/otueast)
Автор: Татьяна Самарук

Украинские воины уничтожили оккупантов с 7 военной базы. Сообщается, что она дислоцируется на территории самопровозглашенной "абхазской республики".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

В ВСУ заявили, что очередная партия захватчиков присоединилась к 17-тысячной очереди на "адские развлечения". Отмечается, что все получат свои "купоны со скидкой от ВСУ".

"Там уже ждут кадыровцы, крымские предатели и еще много рашистского хлама", - говорится в сообщении.

Также у России возникли большие кадровые проблемы, поэтому они стягивают в Украину наемников. К тому же сами россияне массово пишут рапорты на увольнение из рядов армии оккупанта.

В Украине ликвидировали российских оккупантов с базы в Абхазии (facebook.com/otueast)

Ранее мы сообщали, что ВСУ вернули контроль над тремя селами в Херсонской области.

Также мы писали, что ВСУ в зоне ООС за сутки отбили 5 вражеских атак и уничтожили 56 единиц военной техники.

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