Українські військові ліквідували російських окупантів з бази в Абхазії

Українські воїни знищили окупантів з 7 воєнної бази. Повідомляється, що вона дислокується на території самопроголошеної "абхазької республіки".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".
У ЗСУ заявили, що чергова партія загарбників приєдналася до 17-тисячної черги на "пекельні розваги". Зазначається, що всі отримають свої "купони зі знижкою від ЗСУ".
"Там вже чекають кадирівці, кримські зрадники та ще багато рашистського непотребу", - йдеться у повідомленні.
Також у Росії виникли великі кадрові проблеми, тому вони стягують в Україну найманців. До того ж самі росіяни масово пишуть рапорти на звільнення з лав армії окупанта.
Раніше ми повідомляли, що ЗСУ повернули контроль над трьома селами в Херсонській області.
Також ми писали, що ЗСУ в зоні ООС за добу відбили 5 ворожих атак і знищили 56 одиниць військової техніки.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!