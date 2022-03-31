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ВСУ вернули контроль над тремя селами в Херсонской области

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Херсонская область, Четверг 31 марта 2022 10:05
ВСУ вернули контроль над тремя селами в Херсонской области Фото: украинские военные вернули контроль еще над тремя селами (facebook com 93OMBr)
Автор: Артем Горовенко

Вооруженные силы Украины вернули контроль над тремя селами в Херсонской области. Они находятся в 50 километрах от Кривого Рога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

По его словам, атак с воздуха ночью не было, административные границы области находятся под надежной защитой Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и территориальной обороны.

"Кроме того, ВСУ установили контроль над селами Орлово, Заградовка, Кочубеевка Херсонской области в 50-ти км от Кривого Рога. Наши защитники отгоняют врага подальше от Днепропетровской области", - отметил Лукашук.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, в Херсонскую область прибыли психологи ФСБ России для создания новой "народной республики".

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