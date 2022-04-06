Украинские военные ликвидировали пятерых оккупантов-мародеров в Сумской области, - Венедиктова

Как отмечает Венедиктова, оккупанты крутились у опрокинутого "Урала", который был набит награбленным имуществом. Несмотря на то, что они знали о наступлении бойцов Украины, мародеры все же решили не убегать. В результате этого, украинские защитники ликвидировали 5 военных и взяли в плен еще трех оккупантов.

"Конечно, подошли бойцы ВСУ, 5 из 8 откобзонили, а 3 взяли в плен. Произошло все это сегодня в Дептовке Сумской области. Даже перед лицом смерти или плена не грабить у них не получается", - пишет генеральный прокурор.