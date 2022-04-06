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Українські військові ліквідували п'ятьох окупантів-мародерів в Сумській області, - Венедіктова

Фото: окупантів-мародерів знищили українські бійці (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

ЗСУ знищили 5 російських військовослужбовців в Дептівці Сумської області. Окупанти-мародери намагалися накрасти українського майна.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку генерального прокурора України Ірини Венедіктової.

Як відзначає Венедіктова, окупанти крутилися біля перекинутого "Уралу", який був набитий награбованим майном. Попри те, що вони знали про наступ бійців України, мародери все ж вирішили не втікати. В результаті цього, українські захисники ліквідували 5 військових та взяли у полон ще трьох окупантів.

"Звісна річ, підійшли бійці ЗСУ, 5 із 8 відкобзонили, а 3 взяли в полон. Сталося все це сьогодні в Дептівці Сумскої області. Навіть перед лицем смерті чи полону не грабувати у них не виходить", - пише генеральний прокурор.

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