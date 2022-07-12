Украинские военные ликвидировали командира дивизии из Волгограда

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Блокнот".

"Позвонили из командования и сообщили. Дата и место похорон пока не выбраны", - отметила она.

Сообщается, что информацию о гибели офицера подтвердила его жена.

Напомним, ранее украинская разведка сообщила, что российские генералы в срочном порядке переводят своих родственников на службу в Сирию, считая ее более безопасной, чем Украина.

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