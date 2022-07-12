Российские генералы переводят близких на "безопасную" службу в Сирии, - ГУР

Российские офицеры не хотят ехать на войну в Украине, а генералы в срочном порядке переводят своих родственников на более "безопасную" службу в Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки .

По данным разведки, российские оккупанты создают новую воинскую часть уровня бригады на территории Херсонской области, чтобы удержать захваченный юг. Укомплектовать руководящие должности хотят за счет своих офицеров, но это вызывает открытое недовольство со стороны кандидатов. В частности, они отказываются от командировки в Украину и переезжать с семьями.

При этом высшее военное руководство вооруженных сил России не желает привлекать своих родных и близких к участию в боевых действиях на территории Украины. С учетом ситуации на фронте, генералы считают Сирию более безопасным местом службы.

Кроме того, более 26 военнослужащих 38 зенитно-ракетной бригады ВС России были уволены из-за отказа участвовать в так называемой "специальной операции". Все они получили запись "предатель родины" в документах.