Українські військові ліквідували командира дивізії з Волгограда

На війні в Україні загинув командир Волгоградської 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії полковник Олексій Горобець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Блокнот".

Повідомляється, що інформацію про загибель офіцера підтвердила його дружина.

"Подзвонили з командування і повідомили. Дата і місце похорону поки не обрані", - зазначила вона.

За даними "Блокнонта", для підтвердження особи загиблого потрібен був тест ДНК.