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Українські військові ліквідували командира дивізії з Волгограда

Фото: командир дивізії Олексій Горобець (bloknot-volgograd.ru)
Автор: Сергей Новиков

На війні в Україні загинув командир Волгоградської 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії полковник Олексій Горобець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Блокнот".

Повідомляється, що інформацію про загибель офіцера підтвердила його дружина.

"Подзвонили з командування і повідомили. Дата і місце похорону поки не обрані", - зазначила вона.

За даними "Блокнонта", для підтвердження особи загиблого потрібен був тест ДНК.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила, що російські генерали в терміновому порядку переводять своїх родичів на службу в Сирію, вважаючи її безпечнішою, ніж Україна.

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