Українські військові з Javelin знищили танк росіян на Донбасі (відео)

"Протитанкісти 36 ОБрМП за допомогою ПТРК "Джавелін" утилізували ворожий танк в Донецькій області", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, ЗСУ за добу знищили ще 760 російських окупантів. Крім того, військові "приземлили" ворожий гелікоптер.

Зазначимо, що російська армія втратила в Україні щонайменше 15 своїх основних бойових танків Т-90М "Прорив". Наразі окупанти майже не використовують їх під час ведення бойових дій, хоча спочатку називали їх "непереможними".

Нагадаємо, за минулу добу українські військові відбили понад 70 атак росіян на п'ятьох напрямках, а також знищили п'ять пунктів управління окупантів.