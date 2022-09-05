Украинские военные в Херсонской области сбили вражеский беспилотник

Украинские военные в Херсонской области ликвидировали российский разведывательный беспилотник "Орлан-10".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Воздушного командования "Юг".
Сообщается, что 5 сентября, около 15:00 часов, российский БПЛА проводил разведку позиций ВСУ для корректировки огня. Благодаря слаженной работе сил противовоздушной обороны воздушного командования "Юг", он был сбит в небе Херсонской области.
Напомним, вчера ВСУ в Днепропетровской области уничтожили вражеский беспилотник, которым оккупанты проводили воздушную разведку.
Также мы писали, что украинские военные 2 сентября сбили российский разведывательный беспилотник "Картограф" с 12 камерами.
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