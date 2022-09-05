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Українські військові в Херсонській області збили ворожий безпілотник

Фото: ЗСУ в Херсонській області збили російський безпілотник (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові в Херсонській області ліквідували російський розвідувальний безпілотник"Орлан-10".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Повітряного командування "Південь".

Повідомляється, що 5 вересня, близько 15:00 години, російський БПЛА проводив розвідку позицій ЗСУ для коригування вогню. Завдяки злагодженій роботі сил протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь", він був збитий в небі Херсонської області.

Нагадаємо, вчора ЗСУ у Дніпропетровській області знищили ворожий безпілотник, яким окупанти проводили повітряну розвідку.

Також ми писали, що українські військові 2 вересня збили російський розвідувальний безпілотник "Картограф" з 12 камерами.

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Херсонская областьЗбройні сили УкраїниПВО