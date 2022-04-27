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Украинские военные на Донбассе отразили 9 атак врага за сутки. Уничтожили 65 единиц техники

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные группировки Объединенных сил на Донбассе в течение суток успешно отбили 9 атак российских войск, и нанесли урон оккупантам. Были уничтожены 65 единицы вражеской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-центр Операции Объединенных сил.

Так, на фронте в Донецкой и Луганской областях в течение 26 апреля бойцы ВСУ ликвидировали:

  • 9 российских танков,
  • 11 артиллерийских систем,
  • 4 единицы специальной техники,
  • 14 единиц бронированной,
  • 3 боевые бронированные машины,
  • 3 единицы специальной инженерной техники,
  • 16 единиц автомобильной,
  • 4 топливозаправщика,
  • 1 зенитную установку.

Также наши подразделения противовоздушной обороны в небе над Донбассом сбили 3 беспилотника типа "Орлан-10".

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что войска РФ, пытаясь продвинуться к Кривому Рогу, понесли существенные потери: были уничтожены 70 оккупантов и склад боеприпасов.

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