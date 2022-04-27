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Українські військові на Донбасі відбили 9 атак ворога за добу. Знищили 65 одиниць техніки

Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові угруповання Об'єднаних сил на Донбасі протягом доби успішно відбили 9 атак російських військ, і завдали трат окупантам. Були знищені 65 одиниці ворожої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-центр Операції Об'єднаних сил.

Так, на фронті в Донецькій і Луганській областях протягом 26 квітня бійці ЗСУ ліквідували:

  • 9 російських танків,
  • 11 артилерійських систем,
  • 4 одиниці спеціальної техніки,
  • 14 одиниць броньованої,
  • 3 бойові броньовані машини,
  • 3 одиниці спеціальної інженерної техніки,
  • 16 одиниць автомобільної,
  • 4 паливозаправники,
  • 1 зенітну установку.

Також наші підрозділи протиповітряної оборони в небі над Донбасом збили 3 безпілотники типу "Орлан-10".

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що війська РФ, намагаючись просунутися до Кривого Рогу, зазнали суттєвих втрат: були знищені 70 окупантів та склад боєприпасів.

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