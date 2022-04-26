РФ пытается идти на Кривой Рог, но несет потери. Сегодня уничтожили 70 оккупантов и склад

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

"К чрезвычайным усилиям противник прибегает на направлении Кривого Рога, концентрируя свои силы на севере Херсонской области и пытаясь продвинуться к Кривому Рогу. Но в течение этих суток они понесли там потери: по меньшей мере 70 военных уничтожены и склад боеприпасов к тому же", - рассказал Арестович.

Представитель ОП отметил, что украинские военные на этом направлении успешно выполняют задачи по обороне.