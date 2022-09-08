Украинские военные деоккупировали Балаклею

Бойцы Вооруженных сил Украины деоккупировали Балаклею (Харьковская область), которая ранее находилась под контролем российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram .

"Все на своих местах. Флаг Украины в свободном украинском городе под свободным украинским небом! Спасибо! Горжусь! Берегите себя! К победе! Слава Украине!", - написал президент.

Глава украинского государства обнародовал видео, на котором боец ВСУ подтверждает освобождение города от российских оккупантов.

Напомним, последние несколько дней в СМИ появлялась информация об успешных контрнаступательных действиях ВСУ в районе Балаклеи, но официальные источники не подтверждали деоккупацию города.

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