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Українські військові деокупували Балаклію

Ілюстративне фото: українські військові окупували Балаклія (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бійці Збройних сил України деокупували Балаклію (Харківська область), яка раніше перебувала під контролем російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Голова української держави оприлюднив відео, на якому боєць ЗСУ підтверджує звільнення міста від російських окупантів.

"Все на своїх місцях. Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом! Дякую! Пишаюся! Бережіть себе! До перемоги! Слава Україні!",- написав президент.

Балаклія на мапі (скріншот)

Нагадаємо, останні кілька днів у ЗМІ з'являлася інформація про успішні контрнаступальні дії ЗСУ в районі Балаклії, але офіційні джерела не підтверджували деокупацію міста.

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