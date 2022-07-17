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Українські військові за день розбили два танки, ЗРК і два склади боєприпасів, - ОК "Південь"

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Київ, Неділя 17 липня 2022 02:59
Українські військові за день розбили два танки, ЗРК і два склади боєприпасів, - ОК "Південь" Фото: ЗСУ на південному напрямку ліквідували два танки і склади з озброєнням (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ за день на південному напрямку знищено 36 солдатів і офіцерів противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Також ліквідовано два танки Т-72, самохідну гаубицю "Мста-С", зенітно-ракетний комплекс "Тор", два польових складів боєприпасів, а також пара відділень ПЗРК зі штатним озброєнням і боєкомплектом в Херсонській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська через наступальні дії України готуються до вуличних боїв в окупованому Херсоні.

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