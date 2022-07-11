Украинские военные не дают россиянам выйти на границу Луганской области, - Гайдай

Россияне пытаются безуспешно "дожать" Луганскую область. Однако их ежедневно сдерживают украинские защитники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
По его словам, вражеские склады в глубоком тылу продолжают пылать. Некоторые детонируют по несколько дней, оккупанты уже испытывают проблемы с подвозом боекомплектов. Логистика россиян нарушена.
"Луганская область сдерживает россиян от наступления на города Донецкой области. Так называемая "оперативная пауза" россиян - это их беспомощность, в результате "хлопков" на складах, - сказал Гайдай.
Глава Луганской ОВА добавил, что люди на оккупированных территориях массово хотят выезжать, но путей сделать это безопасно нет, а ехать через несколько стран решаются не все.
Напомним, сегодня Вооруженные силы Украины отбили попытку наступления на Марьинку.
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