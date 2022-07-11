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Українські військові не дають росіянам вийти на кордон Луганської області, - Гайдай

Фото: Сергій Гайдай, глава Луганської ОВА (Telegram.Luhanska.vtsa)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росіяни намагаються безуспішно "дотиснути" Луганську область. Однак їх щодня стримують українські захисники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, ворожі склади в глибокому тилу продовжують палати. Деякі детонують днями, окупанти вже відчувають проблеми з підвезенням боєкомплектів. Логістика росіян порушена.

"Луганська область стримує росіян від наступу на міста Донецької області. Так звана "оперативна пауза" росіян - це їхня безпомічність, внаслідок "хлопків" на складах, - сказав Гайдай.

Голова Луганської ОВА додав, що люди на окупаних територіях масово хочуть виїжджати, але шляхів зробити це безпечно немає, а їхати через декілька країн наважуються не всі.

Нагадаємо, сьогодні Збройні сили України відбили спробу наступу на Мар'їнку.

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