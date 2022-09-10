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Украинские военные будут проходить обучение в Испании, - СМИ

Фото: в Испании будут обучать украинских военных (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Испанская армия будет тренировать украинских военных. Учения пройдут на территории Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.

"Испания неделями готовилась к прибытию украинских военных контингентов, которые будут проходить обучение на базе нашей страны", - говорится в сообщении.

Предварительно известно, что военные учения пройдут в Сарагосе.

По данным издания, проведение учений является одним из обязательств, которое взяло на себя правительство Испании перед Украиной. Пока неизвестно, сколько будут продолжаться тренировки и какое количество украинских защитников планируют отправить.

Напомним, что Британия была первой страной, которой предложила провести масштабные учения украинской армии по стандартам НАТО. Позже такую инициативу поддержали несколько государств и отправили в Лондон своих инструкторов.

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ИспанияВоенные ученияВооруженные силы Украины