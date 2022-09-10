RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські військові будуть проходити навчання в Іспанії, - ЗМІ

Фото: в Іспанії будуть навчати українських військових (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Іспанська армія буде тренувати українських військових. Навчання пройдуть на території Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.

"Іспанія тижнями готувалася до прибуття українських військових контингентів, які проходитимуть навчання на базі нашої країни", - йдеться у повідомленні.

Попередньо відомо, що військові навчання пройдуть у Сарагосі.

За даними видання, проведення навчань є одним із зобов'язань, яке взяв на себе уряд Іспанії перед Україною. Поки невідомо, скільки будуть тривати тренування та яку кількість українських захисників планують відправити.

Нагадаємо, що Британія була першою країною, якою запропонувала провести масштабні навчання української армії за стандартами НАТО. Пізніше таку ініціативу підтримали декілька держав і відправили до Лондона своїх інструкторів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІспаніяВійськові навчанняЗбройні сили України