Українські військові будуть проходити навчання в Іспанії, - ЗМІ

Іспанська армія буде тренувати українських військових. Навчання пройдуть на території Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo .

За даними видання, проведення навчань є одним із зобов'язань, яке взяв на себе уряд Іспанії перед Україною. Поки невідомо, скільки будуть тривати тренування та яку кількість українських захисників планують відправити.

Попередньо відомо, що військові навчання пройдуть у Сарагосі.

"Іспанія тижнями готувалася до прибуття українських військових контингентів, які проходитимуть навчання на базі нашої країни", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Британія була першою країною, якою запропонувала провести масштабні навчання української армії за стандартами НАТО. Пізніше таку ініціативу підтримали декілька держав і відправили до Лондона своїх інструкторів.

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