UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные будут проходить лечение в американском госпитале в Германии

Фото: Вооруженные силы Украины (facebook.com.GeneralStaff.ua)
Автор: Артур Родивилов

Министр обороны США Ллойд Остин одобрил лечение раненых украинских солдат в военном госпитале США в Германии,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

План позволяет одновременно лечить до 18 раненых солдат в региональном медицинском центре Ландштуля, огромном госпитале в Германии, где в течение многих лет лечили военнослужащих США.

Согласно служебной записке, 26 мая Остин дал устное указание начать лечение раненых украинских солдат.

29 июня он оформил устное указание и в меморандуме под названием "Руководство по лечению раненых украинских военнослужащих".

Несмотря на то, что план получил окончательное одобрение почти месяц назад, Ландштуль до сих пор не принимал украинских военнослужащих для оказания медицинской помощи.

Ранее о телефонном разговоре с главой Пентагона сообщил Алексей Резников. По его словам, стороны обсудили итоги четвертого заседания в формате "Рамштайн".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины