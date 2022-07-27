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Українські військові проходитимуть лікування в американському госпіталі в Німеччині

Фото: Збройні сили України (facebook.com.GeneralStaff.ua)
Автор: Артур Родивилов

Міністр оборони США Ллойд Остін схвалив лікування поранених українських солдатів у військовому госпіталі США в Німеччині,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

План дозволяє одночасно лікувати до 18 поранених солдатів в регіональному медичному центрі Ландштуля, величезному госпіталі в Німеччині, де протягом багатьох років лікували військовослужбовців США.

Згідно зі службовою запискою, 26 травня Остін дав усну вказівку почати лікування поранених українських солдатів.

29 червня він оформив усну вказівку і в меморандумі під назвою "Керівництво з лікування поранених українських військовослужбовців".

Попри те, що план отримав остаточне схвалення майже місяць тому, Ландштуль досі не приймав українських військовослужбовців для надання медичної допомоги.

Раніше про телефонну розмову з главою Пентагону повідомив Олексій Резніков. За його словами, сторони обговорили підсумки четвертого засідання у форматі "Рамштайн".

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Збройні сили України