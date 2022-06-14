Водительские права в Украине можно обменять на европейские: где и как это сделать

В МВД объяснили, чем отличаются старые водительские права от удостоверений европейского образца. На новом документе вместо пиктограмм, например, очки, размещены коды, которые тоже используются в европейском удостоверении.

Кроме того, в документе европейского образца есть отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода "78".

Обменять старый документ на новый можно по собственному желанию.